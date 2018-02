Vlaamse regering verlaagt erfbelasting

De Vlaamse regering gaat de erfbelasting verlagen. Vanaf 1 september verdwijnt het hoogste tarief van 65 procent en komt er een nieuwe lagere schijf van 25 procent. Daarnaast komen er nieuwe vrijstellingen en wordt een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk. Voor de hervorming trekt de Vlaamse regering 139 miljoen uit.

Op een erfenis die je krijgt van broers en zussen of van verdere familie of vrienden, betaal je vandaag hoge belastingen. Het hoogste tarief van 65 procent valt nu weg en er komt een nieuw lager tarief van 25 procent voor erfenissen tot 35.000 euro.



De langstlevende partner krijgt een vrijstelling van 50.000 euro, bovenop de huidige vrijstelling van de gezinswoning. Wie jonger is dan 21 jaar en beide ouders verliest, krijgt een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin hij/zij woont.

Gedeeltelijke erfenissprong Wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder, grootouder), kan die erfenis of een deel ervan kosteloos doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen. Voor die kosteloze erfenissprong heb je een jaar de tijd.



139 mio budget verlaging erfbelasting. Vanaf 1 september. Langstlevende partner: 50.000 euro vrijstelling (bovenop reeds gezinswoning).

Jonger dan 21: vrijstelling tot 75000 euro. #VTMNieuws — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) February 23, 2018

Persbericht/cijfers over de hervorming van de erfbelasting. #VTMNieuws pic.twitter.com/hAbvDBBSZX — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) February 23, 2018

Onderhandelingen Met 1,3 miljard euro per jaar is de erfbelasting een goudader voor de overheid, maar de Vlaamse regering wil ze nu een stukje verlagen. Na maandenlange onderhandelingen zat de hele Vlaamse regering sinds deze ochtend samen over een hervorming. Uiteindelijk werd 139 miljoen euro gevonden om de erfbelasting te verlagen. Dat is 22 miljoen meer dan het cijfer dat totnogtoe circuleerde.