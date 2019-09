Vlaamse onderhandelingen hernomen

Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) heeft vanmiddag zijn gesprekken voor de vorming van een regering hervat. Open Vld en CD&V worden afzonderlijk ontboden.

De drie partijen hebben een voormiddag de tijd gehad om zich intern te beraden over de formatie. Rond 12.30 gingen Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en onderhandelaar Bart Somers als eerste binnen bij Jambon. Daarna is het de beurt aan CD&V. Pas in de loop van de namiddag of de vooravond zitten alle partijen opnieuw samen.

Begrotingsevenwicht

Bij haar entree gaf Rutten kort commentaar bij de wenselijkheid van een begrotingsevenwicht. “De cijfers moeten kloppen, maar het is ook de bedoeling dat we veel investeren in een Vlaanderen dat ambitieus kan zijn”, zei ze.

Opnieuw nachtwerk?

Voor een eventueel akkoord wordt opnieuw gerekend op de nacht. Eerder afkloppen is, gezien de hoeveelheid dossiers die nog moeten worden doorworsteld, niet realistisch, valt te horen.