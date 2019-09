Vlaamse onderhandelaars in laatste rechte lijn

De onderhandelaars voor een Vlaamse regering zitten vanaf 9 uur vanochtend weer samen en zijn naar verluidt niet van plan te stoppen voor het regeerakkoord helemaal rond is. Dat valt te horen bij N-VA, CD&V én Open Vld.

Gisteren lagen de gesprekken stil, omdat te veel onderhandelaars als (ontslagnemend) minister moesten opdraven in het Vlaams Parlement. ’s Avonds was er bij verschillende partijen wel intern overleg over de formatie. Omdat de deal ook nog goedgekeurd moet worden op hun congressen, hebben de drie regeringspartners zalen ‘in optie’ genomen voor komend weekend. De ministerposten worden pas nadien verdeeld. N-VA krijgt er vijf, CD&V en Open Vld elk twee. De christendemocraten mogen vermoedelijk ook de parlementsvoorzitter leveren. Dat zou Joke Schauvliege of Koen Van den Heuvel worden.