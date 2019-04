Vlaams minister van Omgeving Van den Heuvel: Waterstand nog niet kritiek, maar moeten alert zijn

De toestand van het grondwaterpeil in Vlaanderen is nog niet "kritiek", "maar we moeten alert zijn". Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) geantwoord op vragen van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) en Tinne Rombouts (CD&V). Van den Heuvel roept de Vlaming wel op het hele jaar door "van 1 januari tot 31 december" zuinig te zijn met water.

Verschillende experts waarschuwen voor mogelijke watertekorten en droogteproblemen in de zomer. De grote droogte van 2018 is nog niet verteerd en eigenlijk is er een natte lente nodig om de tekorten aan te vullen.

Volgens CD&V-minister Koen Van den Heuvel is de toestand nog niet kritiek, maar moeten we wel "alert" blijven en zou het ook goed zijn als het de komende weken voldoende neerslag valt. "We hebben eigenlijk een vrij normaal voorjaar gehad, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat het grondwaterpeil opnieuw overal in orde is. Vooral in het Hageland en Limburg zit men nog onder het normale peil".

Heel jaar door spaarzaam zijn

Van den Heuvel roept de Vlaming wel op het hele jaar door spaarzaam te zijn met water. Mensen hebben volgens hem wel oren naar die oproep. "De mensen begrijpen de urgentie van de boodschap dat we waterzuinig moeten zijn", aldus Van den Heuvel.

Volgens Van den Heuvel heeft de Vlaamse regering tal van maatregelen genomen, ook in de landbouw, om het watergebruik onder controle te houden, om het hergebruik van water te stimuleren en om de infiltratie van water in de bodem te bevorderen.