Vlaams Belanger uit partij gezet na nieuwe racistische driftbui

Steve Vanneste (29), Vlaams Belanger en kandidaat voor zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk, is deze voormiddag opgepakt door de politie. Het parket van West-Vlaanderen meldt dat hij in snelrecht vervolgd wordt voor racisme, smaad en weerspannigheid. Intussen is hij ook uit de partij gezet en van de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gehaald.

Steve Vanneste, naast gemeenteraadslid ook cafébaas, werd opgepakt door de politie van Ieper. Na een verkeersongeval was de man bijzonder agressief en maakte hij racistische opmerkingen tegenover een agent. Hij testte positief voor alcohol en drugs.

Begin vorige maand kwam Vanneste ook al in opspraak door een filmpje waarop te zien is hoe hij een racistische scheldpartij houdt op straat. Het gemeenteraadslid kwam al roepend op straat om enkele nachtwinkeluitbaters uit te schelden. Hij zegt dat ze "hun mond moeten houden" en noemt hen "makakken". De politie van Kortrijk nam toen een verklaring af bij een van de nachtwinkeluitbaters en heeft de zaak onderzocht.

(Meer onder de video)

Maar dat is niet alles. Eind 2017 registreerden beelden van bewakingscamera’s aan de Menenpoort in Ieper hoe hij twee mannen achtervolgde met wie hij op café in een discussie was geraakt. Volgens één van de betrokkenen probeerde Vanneste hen meermaals omver te rijden. Uiteindelijk kwam het tot een schermutseling op straat. De raadkamer beslist op 28 september of Vanneste voor de feiten wordt vervolgd.

Geen derde kans Enkele dagen geleden raakte bekend dat hij de vijftiende plaats op de lijst van Vlaams Belang in Kortrijk kreeg. "Hij is persoonlijk en publiek zwaar door het stof gegaan. Hij nam meermaals uitdrukkelijk afstand van de uitspraken die avond en verontschuldigde zich", zei kopman Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) toen aan Het Laatste Nieuws. "Hij wil de partij blijven steunen en wij geven hem die kans."

Vermeersch is ontgoocheld nu Vanneste weer in opspraak is gekomen. "Uiteraard is dit enorm pijnlijk. Ik heb de berichten op sociale media met lede ogen aanzien. Ik wou Steve een tweede kans geven, maar een derde komt er niet", klinkt het.

Uit N-VA gezet

Drie jaar geleden werd hij uit de N-VA gezet en sindsdien zetelt Vanneste als onafhankelijke in de gemeenteraad. Volgens de partij gaf Vanneste toen "te veel kritiek op de partij in het openbaar".

Meer over Vanneste: