Vlaams Belang zet politica aan de deur na Hitlergroet

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft de voorzitter van de partij-afdeling in Sint-Truiden ontslagen na een Hitlergroet. Die bracht ze uit op een feestje in oktober, en daar is nu een foto van opgedoken. Van Grieken is formeel: "Wie zich aan dergelijk gedrag bezondigt, maakt zich onmogelijk in onze partij."

Van Grieken wil evenwel benadrukken dat hij het betreurt dat een "domme, dronken foto in een relationale sfeer bij de media belandt en het werk van duizenden Vlaams-Belang-vrijwilligers in een slecht daglicht stelt."

Langlet zegt aan Het Laatste Nieuws dat de foto is genomen op een feestje in oktober en dat het zeer onschuldig was.