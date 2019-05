Vlaams Belang zet ‘fake kandidate’ op lijst: “Verkozen, maar zitje was beloofd aan een man”

Het gebeurt niet vaak: het nummer 2 op de lijst dat zijn parlementszitje afstaat. Maar bij Vlaams Belang zijn er maar liefst twee vrouwen die straks hun mandaat niet opnemen. “Spijtig, maar dit is zo afgesproken”, zegt de ene. “De partij heeft mij elders nodig”, zegt de andere.

“Het is met een dubbel gevoel, maar ja, we zetten er ons wel over. Ik ben een vrouw van mijn woord.” Lut Deforche-Degroote (53) baat samen met haar man het Vlaamsgezinde café Gezelle op het Stationsplein in Roeselare uit. Zondag raakte ze vanop de tweede plaats verkozen op de West-Vlaamse Vlaams Belang-lijst. Maar zetelen zal ze niet: ze geeft haar zitje in het Vlaams Parlement door aan eerste opvolger en stadsgenoot Immanuel De Reuse.

“Iedereen weet dat Immanuel veel ambitie had. Maar ja, een derde plaats was onzeker. En op plaats 2 moest een vrouw staan, dus dan hebben ze mij daar gezet en hebben ze hem eerste opvolger gemaakt.” Als ze verkozen raakte, had ze de partij beloofd zich te laten opvolgen door De Reuse. “Ik had natuurlijk niet verwacht dat ik écht verkozen zou zijn”, zegt ze. “Maar ik hou mij wel aan de afspraak, in het belang van de partij.” Uiteindelijk haalde Vlaams Belang vijf zetels in West-Vlaanderen.

Nepkandidate

Degroote was in feite dus een ‘nepkandidate’, al zei ze in interviews vooraf wel eerlijk dat het niet zeker was dat ze haar mandaat zou opnemen en dat het haar - als trouwe partijsoldate - vooral te doen was om een parlementszetel voor Roeselare. “Je hebt natuurlijk altijd ambitie, hé. Maar ja, ik zit ook met het café en de kinderen, altijd naar Brussel... Dat is ook niet evident. Natuurlijk, als je ervoor gaat, dan organiseer je je wel. Het is spijtig, maar misschien een volgende keer, hé? Ik wil gewoon niemand teleurstellen. Immanuel is heel bekwaam en gaat dat goed doen.”

Of ze beseft dat ze door haar beslissing om niet te zetelen de komende 5 jaar een maandloon van om en bij de 7.000 euro misloopt? “Ja, natuurlijk besef ik dat. Mohow ja, voor ’t geld moet je daar ook niet gaat zitten, hé. Ik had een afspraak en ik hou mij daaraan.”

Het is trouwens al de tweede keer dat Degroote haar zitje afstaat. In oktober raakte ze samen met haar echtgenoot verkozen in de Roeselaarse gemeenteraad. Volgens de wet mogen ze niet samen zetelen, dus nam zij ontslag. “Mijn echtgenoot zit al in de gemeenteraad sinds 2000 en we hadden vijf nieuwe verkozenen. Iemand moet die toch een beetje ‘opleren’, hé. Dus ik ben dan in het sociaal comité (de vroegere OCMW-raad, red.) gaan zetelen.”

Onmisbaar

Ook Patsy Vatlet, de penningmeester van de partij, raakte zondag verkozen als tweede op de Europese lijst. Zij laat zich opvolgen, door partijgenoot Tom Vandendriessche, die vandaag al voor de Europese fractie werkt. “Maar dat was niet op voorhand afgesproken”, legt ze uit. “Ik leid al jaren de financiële dienst en het was de bedoeling dat ik die twee zou combineren. Maar toen ik op de lijst ging staan in januari, zag het er nog niet naar uit dat we twee zetels zouden halen. Dit was dus wel enigszins onverwacht.” Uiteindelijk blijft ze gewoon voltijds voor de partij werken. “De grote overwinning zorgt voor een grote reorganisatie op ons partijsecretariaat, en dat wil ik toch niet meteen aan iemand anders overlaten. Ik doe het al zo lang, ik weet hoe het werkt. Dit is volledig mijn eigen keuze.”

Ook op het hoofdkwartier wordt benadrukt dat Vatlet op dit moment onvervangbaar is. “Maar voor alle duidelijkheid: op geen enkele manier zetten wij mensen die verkozen zijn onder druk om hun zitje op te geven”, aldus partijwoordvoerder en nieuwbakken Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. Hij geeft wel toe dat de partij op sommige plaatsen moeite had om voldoende vrouwen te vinden. “En we zitten nu eenmaal in een systeem waarin dat moet”, zegt hij over de quotawetgeving. Een kieslijst moet immers uit de helft vrouwen bestaan en bij de eerste drie mogen er maximaal twee personen van hetzelfde geslacht zijn. Of er nog Vlaams Belangsters zullen zijn die zich laten opvolgen? “Daar kan ik nog niets over zeggen”, aldus Slootmans. “Er zijn nog gesprekken over bezig, want er zijn natuurlijk mensen die nu onverwachts verkozen zijn en nog even willen nadenken of ze dat echt willen doen.”