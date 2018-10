Is Vlaams Belang op weg naar eerste burgemeester in Ninove?

In het Oost-Vlaamse Ninove haalt het extreemrechtse ‘Forza Ninove’, de lokale Vlaams Belang-lijst van Guy D’haeseleer, maar liefst 40 procent. “Misschien wordt vandaag voor de eerste keer ooit het cordon sanitaire gebroken”, reageert Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter bij VTM NIEUWS.

Met alle stemmen geteld, heeft Forza Ninove 40% van de stemmen, een stijging van 13,5% tegenover 2012. Open Vld is de tweede grootste partij met 26,9%. Samen, het nieuwe kartel van CD&V, sp.a, Groen en onafhankelijken, haalt 22,ù. N-VA zakt naar 8,4%.

Lijsttrekker Guy D’haeseleer van Forza Ninove zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang. “Als we echt een monsterscore halen, moet men het initiatief aan ons geven”, zegt D’haeseleer in een eerste reactie bij VTM Nieuws. “Ik had gehoopt om naar 30 procent te gaan, maar dit is echt ongelofelijk. Als het zich doorzet, moet men toch eens nadenken hoe de democratie functioneert. Het zou goed zijn voor de democratie dat een partij die zo verpletterend uithaalt de stad kan besturen.”

Ninove wordt momenteel bestuurd door Open Vld, CD&V en sp.a/Groen. Volgens de Vlaams Belanger is vooral de komst van een moskee slecht gevallen bij de bevolking.

Als we naar de zetels kijken in Ninove, zijn er twee mogelijkheden: Forza Ninove heeft samen met één andere partij altijd een meerderheid. Voor een coalitie zonder Forza Ninove moeten alle andere partijen samen een coalitie vormen.