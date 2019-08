Vlaams Belang naar Raad van State over nominatie Reynders, premier geeft vrijdag uitleg

Vlaams Belang start een procedure bij de Raad van State tegen de nominatie van vicepremier Didier Reynders tot Europees Commissaris. De extreemrechtse partij vindt dat de minderheidsregering in lopende zaken niet bevoegd is om zulke beslissingen te nemen, zegt Kamerfractieleidster Barbara Pas.

Vlaams Belang ziet het al niet zitten dat twee Europese topjobs in "francofone liberale handen komen", nu Reynders Europees Commissaris wordt en premier Charles Michel voorzitter wordt van de Europese Raad. Maar los daarvan is het voor Pas onaanvaardbaar dat deze beslissing wordt genomen door een regering in lopende zaken "die niet bevoegd is om zulke beslissingen te nemen".

De partij is daarom van plan de nominatie juridisch aan te vechten bij de Raad van State. "Lopende zaken kunnen nu eenmaal niet worden uitgebreid om electoraal afgestrafte politieke vriendjes aan een win-for-life te helpen", besluit Pas.

Premier licht toe

Vandaag werd ook duidelijk dat de premier Charles Michel komende vrijdag uitleg komt geven in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken om de nominatie van Didier Reynders als Eurocommissaris toe te lichten.