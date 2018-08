Vlaams Belang naar kiezer met 'Eerst onze mensen'

De zomer is bijna voorbij, de politieke wereld maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Vlaams Belang gaat naar die verkiezingen met de slogan 'Eerst onze mensen'.

Volgens de partij voelen steeds minder Vlamingen zich veilig, en dat komt door de islam. Ze wil dat gemeentebesturen de hoofddoek verbieden, islamonderwijs afschaffen en geen nieuwe moskeeën meer toelaten.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen leed het Vlaams Belang zwaar verlies. Veel kiezers stapten over naar de N-VA.

Tegen islamisering

“Het Vlaams Belang is een partij die zich met hand en tand verzet tegen de islamisering van onze maatschappij”, zegt voorzitter Tom Van Grieken.

“We verzetten ons niet tegen de godsdienst, je mag geloven wat je wil, maar wanneer halalvlees verplicht wordt op school en gescheiden zwemmen in gemeentelijke zwembaden, dan zijn we veraf van het thuisgevoel dat we willen teruggeven aan onze mensen, het gevoel dat zij terug thuis zijn in hun wijk.”