Vlaams Belang gaf meer dan ooit uit aan campagne

3,2 miljoen euro. Zoveel gaf Vlaams Belang uit aan de kiescampagne in de aanloop naar 26 mei. Een grote gok, als je weet dat de partij 4,5 miljoen euro in kas had. Dat becijferde het onderzoeksinstituut ­Vives (KU Leuven), schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

“Vlaams Belang heeft de gok ­gewaagd om diep te snijden in zijn financiële reserves”, zegt politicoloog Bart Maddens, die de studie met collega’s Gert-Jan Put en Gunther Vanden Eynde uitvoerde. “Die gok is een succes gebleken.”

Vlaams Belang werd de overwinnaar van de verkiezingen en zag zijn jaarlijkse overheidsdotatie met 5,5 miljoen euro stijgen naar 7,8 miljoen. Vorig jaar boekte Vlaams Belang een verlies van 2,2 miljoen euro, vooral door uitgaven verbonden aan de gemeenteraadsverkiezingen.

N-VA gaf meeste uit aan campagne

Alle Vlaamse partijen samen gaven 22 miljoen euro uit aan de campagne voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, een half miljoen minder dan in 2014. Met 5,8 miljoen euro gaf de N-VA opnieuw het meest uit. Ook voor die partij was het de duurste campagne ooit. De kloof met de rest is nog vergroot.

Daarna volgen Open Vld en CD&V. Voor het eerst gaf Vlaams Belang meer uit dan een van de traditionele partijen. De sp.a, Groen en de PVDA voerden de goedkoopste campagne. Voor de unitaire PVDA zijn noodgedwongen ook de uitgaven in Franstalig België meegeteld.