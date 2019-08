Vlaams Belang gaat vanavond als eerste langs bij De Wever

De onderhandelaars van Vlaams Belang zijn vanavond uitgenodigd bij Vlaams formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever. De voorbije dagen gonsde het al van de geruchten dat De Wever de extreemrechtse partij duidelijk zou maken dat een regeringsdeelname er voor hen niet in zat, maar over de inhoud van het gesprek lekt voorlopig niets uit.

Vlaams Belang is de eerste partij die bij De Wever op gesprek mag sinds die begin juli de pauzeknop indrukte. De N-VA-voorzitter wilde eerst meer duidelijkheid over de ontwikkelingen op federaal niveau. Begin deze week had De Wever naar verluidt een aantal signalen gekregen die een doorstart op Vlaams niveau mogelijk maakten.

De laatste dagen gonsde het van de geruchten dat N-VA Vlaams Belang na verschillende gespreksrondes duidelijk zou maken dat er voor de partij geen plaats is in de Vlaamse regering. N-VA en Vlaams Belang hebben samen geen meerderheid, en de andere mogelijke coalitiepartners maakten al duidelijk dat zij een regering met extreemrechts niet zien zitten. Maar tot nog toe lekte over de agenda van het gesprek bitter weinig uit. Beide partijen zouden op dit moment samenzitten op een locatie in Brussel, bevestigen bronnen.

Gisteravond beslisten de sp.a-mandatarissen wel al dat voorzitter John Crombez met De Wever mag “praten over de inhoud” als de socialisten uitgenodigd zouden worden aan tafel. Dat zou kunnen leiden tot een Bourgondische coalitie met Open Vld, een afspiegeling van de Antwerpse bestuursploeg van De Wever. Maar ook een coalitie met CD&V is verre van uitgesloten: de verschillende combinaties zonder socialisten en met christendemocraten hebben in elk geval een comfortabelere meerderheid in het Vlaams parlement.