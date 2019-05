De stemmen zijn geteld, het stof is gaan liggen. Vlaams Belang is de grote winnaar van de verkiezingen. Maar hoe moet het nu verder? In Vlaanderen is N-VA als grootste partij aan zet, maar op federaal vlak ligt een aartsmoeilijke puzzel op tafel. En wat met het cordon sanitaire? Volg de laatste ontwikkelingen in een extra VTM NIEUWS.