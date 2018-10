Vilvoorde: Groen, Open Vld en CD&V willen terug met sp.a aan tafel

"Na een politiek hectische week zijn de verantwoordelijken van Groen, Open Vld en CD&V opnieuw in gesprek gegaan. Na rijp beraad zijn de partijen bereid om opnieuw met sp.a plaats te nemen aan de onderhandelingstafel." Dat zegt Barbara De Bakker van Groen in een mededeling.

Maandag hadden Open Vld en Groen de pauzeknop van de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Vilvoorde ingedrukt nadat bleek dat Groen geen plaats kreeg in de nieuwe bestuursploeg. Volgens Hans Bonte (sp.a) wilde hij geen onervaren raadsleden in het schepencollege.

In de mededeling stelt De Bakker dat de herfstvakantie alle partijen de tijd geeft om te rusten en zich voor te bereiden. "Daarna kan gewerkt worden aan een coalitie waarbij niemand van de onderhandelende partijen uit de boot valt. De drie partijen roepen in tussentijd alle politici en partijen op om de herfstvakantie te gebruiken om de rust in de stad te laten terugkeren". Om zelf geen voeding aan speculatie te geven en zeker geen olie op het vuur te gieten is dit persbericht de enige communicatie, sluit Barbara De Dekker haar mededeling af.