Vicepremier Alexander De Croo: "Irak niet opzadelen met onze problemen"

Vicepremier Alexander de Croo (Open VLD) is het niet eens met het voorstel van N-VA-voorzitter Bart De Wever om Belgische IS-strijders in Irak te berechten. De Irakezen moeten volgens hem na veertig jaar oorlog niet met onze problemen worden opgezadeld.

Alexander de Croo is op dit moment op missie in Irak. Hij heeft er vandaag onder meer een ontmoeting gepland met de Iraakse president Salih.

Over de uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever die wil laten onderzoeken of Belgische Syriëstrijders in Irak kunnen terechtstaan voor hun misdaden, zegt De Croo aan VTM NIEUWS: “Bart De Wever wil het probleem naar de Irakezen opschuiven, mensen die veertig jaar oorlog hebben gekend. Irak kent eindelijk een nieuwe start, en hen met nieuwe problemen opzadelen lijkt me iets totaal anders te zijn.”

Internationaal Tribunaal

“Een Internationaal Tribunaal wil zeggen dat landen als België gaan samenwerken. Op die manier zeggen die landen: “Dit is de manier waarop we met Syriëstrijders omgaan, en dit is de manier waarop we dat samen doen.”

Alexander De Croo is geen voorstander van het voorstel om de Syriëstrijders naar ons land te laten overbrengen. “We willen dat die mensen berecht worden, wat we niet willen is dat wij ze terughalen naar ons land. Die mening hebben vele landen. De belangen zijn dezelfde dus kunnen we er even goed over samenwerken.”

Premier Charles Michel (MR) pleit intussen wel voor maximale berechting van buitenlandse IS-strijders in de regio zelf.