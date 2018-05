Vervroegd vrijkomen? Vld wil debat

Open Vld vindt het "essentieel" dat er binnen de regering een debat komt over vervroegde invrijheidsstelling en penitentiaire verloven. Dat zei Open Vld-vicepremier Alexander De Croo vandaag op VTM NIEUWS. Minister Geens reageert: de strafuitvoering wordt hervormd, met een verstrenging voor kortgestraften. Maar daarvoor moet er gevangeniscapaciteit bijkomen, waarschuwt hij.

Samen met N-VA uitte Open Vld afgelopen week in de Kamer kritiek op minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vanwege een aantal maatregelen die de overbevolking in de gevangenissen moeten tegengaan. Minister Geens was niet opgezet met de kritiek van zijn coalitiepartners, omdat die maatregelen solidair binnen de regering waren beslist.

Open Vld wil discussie

"Je moet toch zeer goed opletten wat je daar doet. Het signaal kan toch niet zijn dat mensen met een straf tot tien jaar, na bijvoorbeeld een derde uitgezeten te hebben al naar huis zouden mogen. Of dat we naar een systeem gaan waar men een week in de gevangenis zit en één week thuis. Mijn partij en ik zijn daar altijd zeer kritisch over geweest", zei De Croo aan VTM NIEUWS.

De Croo valt minister Geens niet aan, zegt hij. "Dit gaat over iets wat essentieel is, namelijk ervoor zorgen dat er geen gevoel van straffeloosheid is. Dit gaat over mensen met straffen tot tien jaar, wat je niet krijgt voor een klein misdrijf".

De genomen maatregel moet geëvalueerd worden, zegt De Croo. "Het is essentieel dat er binnen de regering een discussie komt over hoe we omgaan met mensen die zware misdrijven gepleegd hebben".

Minister Geens reageert bij Belga. Zoals hij donderdag in de Kamer heeft gezegd, wordt een vernieuwing van het rechtboek van strafvordering momenteel binnen de regering besproken. "Op grond van het voorliggend voorontwerp zal de strafuitvoeringsrechtbank ook moeten tussenkomen voor straffen beneden de drie jaar, wat een opmerkelijke verstrenging zal inhouden voor kortgestraften waarvan de strafuitvoering vandaag in handen is van de gevangenisdirecties", zegt hij.

"Capaciteit moet omhoog"

Om dat mogelijk te maken, is bijkomende gevangeniscapaciteit wel noodzakelijk, benadrukt Geens. "Door de sluiting van Tilburg, een kwart van Merksplas (door een brand) en de helft van Vorst (door een verzakking) is de capaciteit gedaald tot 9.243, tegenover een bevolking van ongeveer 10.250. De overbevolking bedraagt op dit moment (slechts) elf procent, maar het blijft een aanzienlijke overbevolking. Met de opening van een nieuwe vleugel in Leuven later dit jaar komen er negentig plaatsen bij. Bijkomende capaciteit kan enkel door te bouwen".