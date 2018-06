Vervanging F-16: Twijfels over 'bewijs' Crombez

Er rijzen grote twijfels over de authenticiteit van de twee nieuwe mails, over het F-16-dossier, die oppositiepartij sp.a woensdag in de openbaarheid bracht. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag. Die mails bewezen volgens sp.a-voorzitter John Crombez dat minister van Defensie Steven Vandeput het parlement voorgelogen heeft over de levensduur van de F-16's. De kranten contacteerden zes militaire bronnen, onder wie ook rabiate tegenstanders van Vandeput en de vervangingsprocedure. Uit de opeenstapeling van vormelijke en inhoudelijke fouten besluiten zij dat de mails waarschijnlijk vals zijn, maar sluitend bewijs kan niemand aandragen.

Crombez is er zeker van dat Vandeput de twee mails gekregen heeft. De defensieminister reageerde woensdagavond in Terzake als door een wesp gestoken. "Ze zien ze vliegen bij de sp.a", klonk het. "Het is allemaal gefabriceerd materiaal."

De Morgen somt negen inhoudelijke en vormelijke fouten op. Zo is in de mails sprake van een "F16-Block 20", maar dat is terminologie die een legerofficier, die de mail verstuurd zou hebben, niet zou gebruiken. Een ander element zijn de afkortingen voor militaire rangen die gebruikt worden, en niet gangbaar zijn in het leger. In de tweede mail, uit september 2017, staat dat luitenant-kolonel Decrop in opdracht werkte van kolonel Harold Van Pee. Ook dat klopt niet.

Crombez verdedigt zich in de krant, al erkent hij zelf dat hij "niet helemaal" zeker is van twee van de negen mails die de partij intussen openbaar gemaakt heeft. "Mijn bronnen verzekeren me dat Vandeput de boodschap in deze mails heeft gekregen. Als hij toch zo zeker is dat het allemaal fake news is, dat hij ons zijn kabinetschef, Claude Van de Voorde, onder ede laat ondervragen in het parlement. Dan zijn we zeker. Maar dat wil Vandeput niet. Vreemd."