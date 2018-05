Verschueren op Open Vld-lijst Grimbergen

Michel Verschueren (87), manager van RSC Anderlecht van 1981 tot 2003, duwt de lijst van Open Vld in Grimbergen. Dat heeft hij gisteren zelf bekendgemaakt via Twitter. Verschueren was ook al lijstduwer voor Open Vld bij de federale verkiezingen van 2014.

"Georges Leekens CD&V-kandidaat in Oostkamp en Mister Michel lijstduwer bij de Open Vld in Grimbergen. Wie van beiden zal de meeste stemmen halen? De Stoere Krijger of de Zilveren Vos?", zo tweette Verschueren.

Georges Leekens CD&V kandidaat in Oostkamp en Mister Michel lijstduwer bij de Open VLD in Grimbergen.Wie van beide zal de meeste stemmen halen ? De Stoere Krijger of de Zilveren Vos ? — verschueren michel (@verschuerenmic1) May 5, 2018

Open Vld haalde in 2012 in Grimbergen 17,8 procent van de stemmen en maakt met zijn 6 zetels (op een totaal van 33) samen met CD&V en Groen deel uit van de coalitie.

Net als in 2012 zal de Open Vld-lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen getrokken worden door Chris Selleslagh, als schepen bevoegd voor Openbare Werken, Informatica, Land- en tuinbouw.