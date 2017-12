Verplichte sterilisatie voor alle katten

Katten die na september 2014 geboren zijn, moeten verplicht gesteriliseerd worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De katteneigenaars zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Ook nieuwgeboren katten moeten binnenkort allemaal gesteriliseerd worden voor ze vijf maand oud zijn, maar daar zijn de kwekers verantwoordelijk voor.

Wie in de toekomst katjes wil kweken, zal een erkenning als hobbykweker kunnen aanvragen. Steden en gemeenten zullen een kattenplan moeten opstellen om het zwerfkattenprobleem aan te pakken. “We willen vat krijgen op de kattenpopulatie, in het belang van de dieren zelf”, zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Er worden nu gewoon te veel katten geboren en veel te veel dieren eindigen op straat of in een asiel.”

Er worden alleen al in Vlaanderen naar schatting 1,1 miljoen katten gehouden: 26 procent van alle Vlaamse huishoudens heeft minstens één kat.

Asielen en kwekers

In de asielen zullen katten ook gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor ze geadopteerd kunnen worden. Katten die afkomstig zijn van buiten Vlaanderen, zullen eveneens de ingreep moeten ondergaan voor de leeftijd van vijf maand. Als een geïmporteerd dier ouder is dan vijf maand, dan zal het gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden binnen de dertig dagen na aankomst in Vlaanderen.

Particulieren die katten willen kweken, kunnen een erkenning aanvragen als hobbykweker. Ze moeten dan gewoon voldoen aan de normale voorwaarden rond goede huisvesting, adequate verzorging, diergeneeskundige begeleiding en aangepaste socialisatie.

Kattenplan

De controle op de nieuwe regelgeving zal gebeuren via de kattendatabank. De dierenarts moet de kat registeren in de kattendatabank en daarbij ook aangeven of het dier gesteriliseerd is. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.

Om te zorgen voor een brede en gerichte aanpak van de zwerfkattenproblematiek moeten alle steden en gemeenten daarenboven voortaan een eigen kattenplan opstellen en de problematiek lokaal in kaart brengen.