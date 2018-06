Veroniek Dewinter op lijst Vlaams Belang

Veroniek Dewinter (23) komt op voor het Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader, het boegbeeld van de partij, Filip De Winter. Veroniek Dewinter komt zo in de Antwerpse districtlijst terecht.

Deze voormiddag werd de districtlijst van het Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. De partij pakt in Antwerpen uit met enkele nieuwe, jonge kopstukken. De gemiddelde leeftijd van de top vier op de districtlijst is 25 jaar, waardoor het over de jongste lijst van de stad gaat.

Veroniek Dewinter staat op die lijst op de derde plaats. In 2014 duwde de jongste dochter van Filip De Winter in Henegouwen nog de stuntlijst ‘Faire Place Net’.