Verkiezingsdag: VTM NIEUWS komt met grootste live-uitzending

VTM NIEUWS is zondag 14 oktober live daar waar het gebeurt bij de gemeenteraadsverkiezingen, zodat de kijker niks moet missen en sneller dan ooit geïnformeerd raakt. De nieuwsdienst staat voor de grootste live-operatie uit zijn bijna 30-jarige geschiedenis, met 20 rechtstreekse verbindingen in heel Vlaanderen.

Al om 08.00 is er die ochtend een eerste nieuwsuitzending, met Birgit Van Mol. Zij brengt later die ochtend ook nog korte updates. Vanaf 12.00 begint een marathonuitzending Stem 2018, met Stef Wauters. Hij brengt tot 21.00 de laatste updates, schakelt over naar journalisten in heel Vlaanderen en ontvangt gasten. Elke Pattyn brengt meteen alle uitslagen en Dany Verstraeten maakt met een Raad van Wijzen de eerste analyses en bekijkt waar welke coalities mogelijk zijn. Freek Braeckman is vliegende reporter en gaat live op de plaatsen waar het nieuws gebeurt.

Live in heel Vlaanderen

Vanuit alle Vlaamse steden wordt er die middag live gegaan, met 20 rechtstreekse verbindingen. In Antwerpen volgend mobiele ploegen kopstukken Bart De Wever, Wouter Van Besien, Kris Peeters en Jinnih Beels de hele dag op de voet, van bij het ontbijt tot het einde van de dag.

Jan De Meulemeester is het VTM NIEUWS- gezicht in Antwerpen. Als de eerste uitslagen binnenkomen gaat hij naar de N-VA. Jelle Frencken volgt het nieuws op bij de CD&V, Bo Van Spilbeeck bij Groen, Patrick Van Gompel bij de sp.a.

Dirk Van Den Bogaert volgt de verkiezingsstrijd in Gent, Aagje Vanthomme in Oostende, Rosalie Pieters in Brugge, Eva Peeters in Mechelen, Sean Vanonckelen in Leuven, Birgit Herteleer in Hasselt en Hannelore Simoens in Brussel.

Om 23.00 uur is er nog een extra VTM NIEUWS. Ook the day after, maandag 15 oktober is er al om 07.00, om 08.00 en om 09.00 een extra nieuwsuitzending.