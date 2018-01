Verhofstadt duwt Gentse Open Vld-lijst

Guy Verhofstadt zal de Open Vld-lijst in Gent duwen, dat heeft lijsttrekker Mathias De Clercq (Open Vld) aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling. De Clercq vindt dat het na 60 jaar tijd is voor een liberale burgemeester. "Het momentum is er, en dat gaan we grijpen."

De Clercq wil in Gent vooral een positief verhaal schrijven. "Wij willen op een positieve manier aan politiek doen, verbindend en in dialoog. Niet door het conflict op te poken. Wij passen voor de halsstarrigheid van links en het chagrijn en azijn van rechts. Wij houden van Gent en koesteren Gent."

De Clercq stipte verwezenlijkingen aan zoals de creatie van 25.000 jobs in de haven en merkte ook op dat kraken niet kan. "Je blijft af van iemand anders zijn eigendom!"

Circulatieplan

Het meeste applaus kreeg De Clercq met zijn aankondiging de parkeertarieven nog dit voorjaar te verlagen. Daarnaast beloofde hij duizend extra parkeerplaatsen onder de Zuid-parking. Ook het circulatieplan wil hij bijsturen. "Wij passen voor een eenzijdig hoera-verhaal. Het circulatieplan is niet in steen gebeiteld!"

Open Vld trekt naar de kiezer met de thema's werk in eigen streek, onderwijs, betaalbaar wonen, veiligheid, milieu en de strijd tegen kinderarmoede.

"Wij veranderen niet van lijsttrekker"

Ex-premier en Europees parlementslid Guy Verhofstadt werd aangekondigd als lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hij wil vooral het positieve benadrukken. "We gaan de stad niet besturen in verdeeldheid, maar in eenheid." Toch besloot hij met een kleine steek. "Bovendien beslissen wij in Gent zelf over onze lijst, en niet Antwerpen, en wij veranderen ook niet van lijsttrekker, zoals van onderbroek!"