Vereeck na klacht mogelijk grensoverschrijdend gedrag: "Ik ben onschuldig"

Open Vld-politicus Lode Vereeck zegt onschuldig te zijn. Dat laat hij weten aan VTM NIEUWS na het nieuws dat er een onderzoek is geopend naar hem voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Vereeck wil niet te veel kwijt over de klacht. "Ik ben van niets op de hoogte, noch van de unief, noch van het parket."

"Ik ben blij dat het parket hier nu mee bezig is, zodat de geruchtenmolen kan stoppen" zegt Vereeck, die weet zegt te hebben van roddels die de voorbije jaren de ronde deden. Vereeck heeft het over nonsens, over roddels en geruchten die schadelijk zijn, en die nu uit de hand zijn gelopen.

Open Vld heeft Vereeck na de klacht, die door de UHasselt is ingediend, uit het partijbestuur gezet en uit de fractie in de Senaat.

