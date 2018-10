Vereeck: "Lek komt van iemand binnen UHasselt met partijkaart"

Volgens Lode Vereeck (Open Vld) zit iemand binnen de UHasselt met een partijkaart achter het lekken van de aanklacht van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. De UHasselt ontkent het nieuws formeel.

"Dit is bedoeld om ons af te remmen. Ik blijf volop campagne voeren, maar blijf wel terughoudend in het dossier.", zegt Vereeck. Is dit dan een politieke afrekening? "Ik weet 100% zeker dat het lek niet vanuit het parket komt. Het kan dus alleen maar vanuit de universiteit komen. We weten dat daar mensen met een partijkaart rondlopen, die iemand die goed bezig is een voetje willen lichten. We moeten niet naïef zijn, dit is pure politieke beschadiging.

Geen aanraking

Over de aanklacht zelf is Vereeck ook heel duidelijk. "Ik ben gisteren pas op de hoogte gebracht van het dossier. Ik weet niet wat er instaat, maar wel wat er niet instaat. Ik heb nooit een vinger uitgestoken naar een van mijn studenten, en ik heb zeker geen expliciet taalgebruik gehanteerd", zegt Vereeck.

Zou het dan kunnen gaan over sms'en die met een 'x' (sms-taal voor een kus nvdr.) zijn ondertekend? "Het gebeurt regelmatig dat ik berichten van studenten krijg met een 'x', en daar spreek ik hen altijd over aan", zegt Vereeck. "Als ik zelf antwoord met een 'x', schept dat geen speciale verwachtingen. Binnen de sociale media zijn berichten contextloos, en dus kent men mijn intentie niet altijd", sluit hij af.