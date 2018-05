Veel kritiek op uitspraak Bart De Wever

Er komt veel kritiek op de uitspraak van N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever over de ouders van de kleine Mawda. Hij zei gisteren in VTM NIEUWS dat zij niet alleen slachtoffer zijn, maar ook hun verantwoordelijkheid hebben. Verschillende partijleiders van zowel de oppositie als de meerderheid uiten hun ongenoegen. Binnenlandminister Jan Jambon en staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken scharen zich wél achter de uitspraken van hun partijvoorzitter.

De N-VA-voorzitter zei gisteren in VTM NIEUWS dat de ouders van Mawda, die vorige week door een politiekogel stierf, niet alleen slachtoffer zijn maar ook mee verantwoordelijk zijn voor wat gebeurd is.

“Je moet – hoe tragisch de dood van een kind ook en een kind is per definitie onschuldig - de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven brengen. Spreken over die mensen als loutere slachtoffers, dat vind ik niet correct”, klonk het.

Kritiek binnen meerderheid

Zijn uitspraak lokte meteen kritiek uit en ook vandaag spreken verschillende politici hun ongenoegen uit. Die weerklinkt niet alleen binnen de oppositie, maar ook binnen de meerderheid.

Deze ochtend riep Open Vld-vicepremier Alexander De Croo bij aanvang van de ministerraad op tot "terughoudendheid" in commentaar op de dramatische gebeurtenissen rond de dood van de tweejarige Mawda. Hij zat daarmee op de lijn van zijn partijvoorzitster Gwendolyn Rutten op Twitter: "Kunnen we, over de partijgrenzen heen, zeker bij menselijke drama's ook gewoon mensen zijn? Menselijk. Beleefd. Respectvol. En de verwijten en controverses achterwege laten?"

Kunnen we,

over de partijgrenzen heen,

zeker bij menselijke drama's ook gewoon mensen zijn?

Menselijk. Beleefd. Respectvol.

En de verwijten en controverses achterwege laten? — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 24 mei 2018

CD&V-voorzitter Beke was scherper voor zijn N-VA-collega: "Ik zag net mijn dochters naar school vertrekken. Verschrikkelijke gedachte dat dit de laatste keer zou zijn geweest. Wie een kind verliest, heeft recht op mededogen. Niet op verwijten. Wat ook de omstandigheden zouden zijn geweest."

Ik zag net mijn dochters naar school vertrekken. Verschrikkelijke gedachte dat dit de laatste keer zou zijn geweest. Wie een kind verliest, heeft recht op mededogen. Niet op verwijten. Wat ook de omstandigheden zouden zijn geweest. — Wouter Beke (@wbeke) 25 mei 2018

Oppositie verontwaardigd

Bij de oppositie is er minder terughoudenheid. "Excuseer? De dood van kleine Mawda zo plaatsen, nog voor ze is begraven, zonder een woord van mededogen?! Ongepast? Ja. Respectloos? Zeker. En dat enkel met als doel het ontlokken van reacties om zo verder te kunnen polariseren," analyseert Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Groen-fractieleider Kristof Calvo noemt zijn reactie zelfs "zowat het meest onmenselijke dat we in Belgische politiek al gezien hebben". Ook sp.a-fractieleider Meryame Kitir en PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw reageren verontwaardigd.

Ouders voelen zich altijd (!) schuldig tov hun kinderen als er iets misloopt. Het ergste wat je kan doen, is hen dat schuldgevoel nog eens extra aanwrijven. Dat doe je niet. Dat doen wij in Vlaanderen niet. Onder geen enkel beding. #MAWDA — Meryame Kitir (@MeryameKitir) 24 mei 2018

Degoutant. Van de slachtoffers de schuldige maken. Hoe durven ze #mawda https://t.co/8LMgUbZpZq — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) 25 mei 2018

Steun binnen N-VA

Theo Francken treedt zijn voorzitter bij. "De ouders hebben enorme risico's genomen", aldus Francken, die het "bedenkelijk" vond dat ze in een koelwagen werden ontdekt. Ook Jan Jambon wees erop dat "ouders verantwoordelijkheid hebben over hun kinderen".

