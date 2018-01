VB wil referendum voor migratiestop in Antwerpen

De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang start een petitie om een referendum over een immigratiestop in Antwerpen af te dwingen. Dat zegt kopstuk Filip Dewinter in ‘De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters’, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. "We gaan aan de burgemeester een referendum vragen over het al dan niet invoeren van een inschrijvingsstop in Antwerpen", zegt Dewinter. "De poorten moeten dicht."

Volgens cijfers van Vlaams Belang telt het Antwerpse district Borgerhout in 2029 een meerderheid van moslims, Hoboken in 2048 en het district Antwerpen in 2055. De partij komt tot deze conclusie door “een extrapolatie gebaseerd op de demografische prognose van het aantal moslims in België van het gerenommeerde Amerikaanse ‘Pew Research Center’”.

"Laatste indiaan van Antwerpen"

"Maar ook uit cijfers van de Buurmonitor blijkt bijvoorbeeld dat ondertussen een op de vijf van de Antwerpenaren moslim is. Uit cijfers die ik heb opgevraagd bij de schepen van Onderwijs blijkt dat 51 procent van de kinderen in het stedelijk lager onderwijs moslims zijn", zegt Dewinter nog.

"Antwerpen is in heel snel tempo aan het vervreemden, waardoor de autochtone Vlamingen Antwerpen kwijtspelen en we terecht komen in een reservaat waar we de minderheid zijn. Een beetje zoals de indianen in de Verenigde Staten. En ik wil niet de laatste indiaan van Antwerpen zijn."

"Antwerpen verliezen"

"Op relatief korte termijn verliezen we de stad aan steeds meer vreemdelingen en de ideologie die door hen wordt gekoesterd, de islam", zegt hij. "Dat zorgt ervoor dat Antwerpen Antwerpistan wordt." Daarom wil Dewinter een referendum afdwingen en de Antwerpenaar de volgende vraag stellen: “Moet het Antwerps stadsbestuur overgaan tot de invoering van een onmiddellijke inschrijvingsstop voor vreemdelingen?”

De 50.000 handtekeningen die daarvoor nodig zijn, wil Vlaams Belang de komende maanden (tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober) sprokkelen. "We leggen die dan voor aan de nieuwe burgemeester van Antwerpen, wie dat ook is", zegt Dewinter.

Petitie

Om de politieke druk op te voeren, organiseert het Vlaams Belang een petitie op www.immigratiestop.be. Ook via papieren weg wil het Vlaams Belang handtekeningen verzamelen van minstens tien procent van de Antwerpenaars.

Bekijk hier het volledige debat:



Beluister hier de podcast: