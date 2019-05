Vandeurzen: "Er komen 4.800 extra plaatsen in ouderenzorg"

Er komen 4.800 extra plaatsen in zorgtehuizen in Vlaanderen. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in VTM NIEUWS. “Die extra plaatsen worden deze legislatuur nog beslist", bevestigt Vandeurzen.

"Deze regering heeft 9.600 plaatsen gecreëerd in de Vlaamse residentiële ouderenzorg. Op basis van de beslissingen en de groeitrajecten komen daar in de volgende legislatuur nog ongeveer 4.800 plaatsen bij", aldus Vandeurzen.

Zo wil de uittredende minister het nijpend plaatstekort in rusthuizen en verzorgtehuizen in Vlaanderen oplossen. Zelf zal hij er volgende legislatuur niet meer bijzijn: Vandeurzen heeft aangegeven met nationale politiek te stoppen.

Toch wilde hij zijn stempel nog drukken op het welzijnsbeleid van de komende jaren. "De aanvragen zijn ingediend, het kader is uitgetekend. Dat zal als constant beleid beslist worden en dus de komende jaren kunnen gebeuren", sluit Van Deurzen af.