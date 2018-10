Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wordt de nieuwe burgemeester van Hasselt. N-VA heeft als grootste partij een coalitie gevormd met RoodGroen+ en Open Vld.

Het beloofde moeilijke onderhandelingen te worden in Hasselt, maar Steven Vandeput (N-VA) komt met een verrassende coalitie. Hoewel Open Vld strikt gezien niet noodzakelijk is, worden de liberalen toch in de nieuwe bestuursploeg opgenomen. Huidig burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) wordt zo buitenspel gezet.