Vandeput over drones: "Geen informatie achtergehouden

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ontkent dat de legertop informatie heeft achtergehouden die belangrijk is bij de aankoop van drones. Dat zegt hij in een eerste reactie aan VTM NIEUWS. "Ik kan u bevestigen dat alle informatie die zogezegd werd achterhouden, ons bekend is."

Vanmorgen ging de bal aan het rollen: De Morgen schreef dat de legertop niet alleen in het F-16-dossier, maar ook bij de aankoop van drones informatie achterhield. Het toestel dat het leger zal kopen, werd gekozen op basis van technische specificaties als vlieghoogte, snelheid en laadvermogen, en niet omdat Defensie bepaalde informatie zou hebben achtergehouden, klinkt het.

Europees verhaal

Er lagen drie mogelijke drones op tafel. "Van die drie toestellen had een toestel beduidend minder kwaliteiten dan de andere. Dan blijven er twee over." Een van die twee drones werkt met een communicatiesyteem dat ook in de drones in onze buurlanden zit.

"We willen meestappen in een Europees verhaal", vertelt Vandeput aan onze redactie. "Op basis van die criteria hebben we besloten om met de Amerikaanse staat te onderhandelen. Maar er is nog niets beslist. We gaan voor dit voorstel, dat ik ga voorleggen aan de regering", zegt Vandeput nog.

Het leek het schandaal teveel te worden voor Vandeput en de legertop. Eerder deze week kwam de minister al in het oog van de storm te staan toen bleek dat de legertop een studie over de levensduur van onze F-16's had achtergehouden. Er rezen vragen over het positie van de minister, maar premier Michel greep in en zei dat er pas een beslissing zal genomen worden in april.

Jammer

"Ik vind het jammer dat Groen-Ecolo, dat nu schreeuwt om transparantie, zelf niet aanwezig was op het ogenblik dat de informatie voorgesteld werd en zich nu blijkbaar voor de kar laat spannen van lobbyisten."

