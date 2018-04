Vandeput: “Nooit gedacht aan ontslag”

Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) heeft nooit gedacht aan ontslag nemen de afgelopen weken. “Ik weet dat ik alles in het werk heb gezet om de hele procedure zo transparant mogelijk te maken”, zegt hij in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. “Een politieke bedreiging, dat wel”, geeft hij toe.

Heeft defensieminister Vandeput fouten gemaakt in het F-16-dossier? Die vraag werd meerdere keren gesteld de afgelopen weken, net als de vraag of hij wel kon aanblijven als minister. Of hij er zelf ooit over heeft gedacht om zijn ontslag aan te bieden? “Ikzelf heb daar nooit aan gedacht”, reageert Vandeput.

Transparantie

De minister meent altijd transparant geweest te zijn als het gaat over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. “Ik weet dat ik alles in het werk gezet om de hele procedure zo transparant en objectief mogelijk te maken”, zegt hij in De Meulemeester in Debat.

“Dat is trouwens de eerste keer dat zo’n grote aankopen op die manier gebeuren. Het is nooit gezien dat men een lastenboek zo volledig publiceert op een website zodat iedereen zich kan vergewissen over wat wij nu precies vragen.”

Bedreiging

“Het is een politieke bedreiging, dat wel”, geeft de N-VA-minister toe. “Ik moet wel zeggen dat ik de mensen die het grote nieuws gebracht hebben heel veel heb horen schieten, maar nooit met echte kogels. En ik heb hen ook nooit voelen schieten met echte kogels”, veegt hij de kritiek van tafel.

“De oppositie verkoopt in het parlement nog graag wat show en circus” zegt voegt hij daaraan toe. "Wat mij betreft is de kous af."

