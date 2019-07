Vande Lanotte en Reynders nog tot eind deze maand informateurs

De federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) hebben deze voormiddag voor de derde keer verslag uitgebracht bij de koning. Hun opdracht wordt opnieuw met een maand verlengd. De koning vraagt de informateurs ook om op 12 juli een tussentijds verslag uit te brengen en om tegen 29 juli een nota op te stellen.

De komende weken organiseren de informateurs meer inhoudelijke discussies. Tegen eind juli wordt er dan gewerkt aan een nota die een basis kan dienen “voor toekomstige preformatiegesprekken”, klinkt het in een persbericht. Die tekst moet proberen de verschillen tussen de partijen te overbruggen.

Allereerst staan er “intensieve contacten” met de partijen op de planning. Die zouden kunnen doorgaan tot 15 juli. Op 12 juli worden de bevindingen al geëvalueerd in een tussentijds verslag op het koninklijk paleis. In de week van 15 tot 22 juli hebben Vande Lanotte en Reynders vervolgens tijd uitgetrokken om de nota te schrijven.

Vande Lanotte zit op dat moment in het buitenland voor een universitaire opdracht, maar zou op afstand meewerken. In de laatste week van juli volgt een laatste overlegronde met de verschillende partijen. Vande Lanotte en Reynders willen dus vooruitgang boeken in een nieuwe reeks gesprekken, maar tot nu toe zat de situatie muurvast.

De grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, N-VA en PS, wilden voorlopig niet rond de tafel gaan zitten. De N-VA wil dat wel, maar enkel als het confederalisme op tafel komt. Voor de PS kan daarvan geen sprake zijn.

Johan Vande Lanotte blijft vertrouwen houden in zijn opdracht, zegt hij tijdens de persconferentie van vanmiddag. “We zijn ervan overtuigd dat het binnen die acht partijen mogelijk is om een regering te maken, anders zouden we hier niet zitten”, klinkt het. Er wordt gepraat met drie politieke families - de liberalen, de socialisten en de groenen - en CD&V en N-VA.

De opdracht van het informateursduo is nu drie keer verlengd. De koning stuurde Reynders en Vande Lanotte op 30 mei het veld in om de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe federale regering na te gaan.

In eerste instantie maakten Reynders en Vande Lanotte met hun gesprekspartners een algemene politieke, economische en maatschappelijke stand van zaken op.

In de tweede informatieronde hadden de informateurs het vooral over “de grote uitdagingen voor ons land. De informateurs spraken de voorzitters van alle partijen die op dat moment een rol konden spelen om te proberen een federale regering te vormen. Daarnaast hielden ze overleg met de verantwoordelijken voor de regeringsvorming van de gewesten en gemeenschappen.

De laatste twee weken had het duo een meer diepgaande gespreksronde met de partijen die op dit moment een rol kunnen spelen voor een regeringsvorming. Het ging tijdens die gesprekken onder andere over de begroting, de arbeidsmarkt, koopkracht, het klimaat, armoedebestrijding, veiligheid, pensioenen en migratie.