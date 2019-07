Vande Lanotte en Reynders nog tot 9 september informateur

Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) blijven nog zeker tot 9 september aan als federale informateurs. Dat heeft de koning beslist na een verslag van de twee. Op 17 augustus zullen ze nog een tussentijds verslag uitbrengen.

Het informateursduo Reynders-Vande Lanotte werd eind mei door het paleis het veld ingestuurd. Ze moesten gesprekken voeren met het oog op de vorming van een federale regering. Vandaag bracht het duo voor de vijfde keer verslag uit bij koning Filip. Zoals verwacht wordt hun opdracht nu verlengd. Bedoeling is dat het duo opnieuw verslag uitbrengt op 17 augustus en op 9 september.

(Lees verder onder de video)

Op een persconferentie in het Egmontpaleis in Brussel gaven de twee nog wat tekst en uitleg. "De vergadering van gisteren is zeer goed verlopen. N-VA en PS hebben inhoudelijk gesproken en zeer goed naar elkaar geluisterd", zei Vande Lanotte na een vraag van VTM NIEUWS-journaliste Dirk Van den Bogaert.

Of er over confederalisme is gesproken, willen de informateurs niets zeggen. "Over de inhoud gaan we niet spreken. We gaan niet lekken uit de vergaderingen", klink het nog.