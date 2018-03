Vandaag beslissing over zware beroepen?

De federale regering heeft vandaag verschillende vergaderingen georganiseerd, waaronder een kernkabinet, om vooruitgang te boeken in een reeks dossiers tegen het begrotingsconclaaf van Pasen. Onder andere over de zware beroepen zou vandaag een beslissing kunnen vallen.

De federale regering moet binnenkort de cijfers ontvangen van het monitoringcomité, zodat ze werkzaamheden kunnen starten voor de eerste begrotingscontrole dit jaar. Tegen dan gaat de regering vooruitgang proberen te boeken in een reeks complexere dossiers: een procedure om tot een energiepact te komen, de voorbereiding van de beursgang van Belfius, die samenhangt met de compensatie van Arco-coöperanten, de mogelijkheid van van een mobiliteitsbudget ter aanvulling van 'cash for car', de goedkeuring van criteria voor zware beroepen, om vervroegd op pensioen te kunnen gaan.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine zei daarover gisteren in de Kamer dat hij er goede hoop op had dat het dossier op korte termijn klaar zal zijn voor het sociaal overleg van de openbare sector in het zogenaamde Comité A. Een nieuw kernkabinet vindt morgen plaats over het geheel van de zaken, na afloop van de ministerraad.