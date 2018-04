Van Quickenborne wil burgemeester blijven

Huidig burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil graag zichzelf opvolgen. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. Of hij met een stadslijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt, of onder partijnaam Open Vld, blijft onduidelijk.

De burgemeester opende zijn toespraak met enkele verwezenlijkingen. "We zijn er op vooruit gegaan. We zijn niet langer het provinciale nest, maar terug een trekker. Er waait een frisse wind door een sterke ploeg van doeners", zei Van Quickenborne.

"Er is nog veel werk, maar ik heb nog veel goesting om deze stad tot de top van Vlaanderen te brengen. Dus, ik vraag het vertrouwen van de kiezer om opnieuw burgemeester te worden, en dat voor de volle zes jaar." Van Quickenborne was formeel: als hij burgemeester wordt, dan is hij niet beschikbaar voor een uitvoerend mandaat.

Partij

Of hij naar de kiezer gaat onder Open Vld, is nog onduidelijk. De laatste weken werd hier en daar gespeculeerd dat 'Quickie' met een stadslijst zou komen, maar volgens hem liggen alle opties nog open en wordt daar de komende weken over beslist.

Van Quickenborne formuleerde wel al drie prioriteiten: stadsvernieuwing, veiligheid en gezondheid. "We moeten tegen 2025 energieneutraal worden." Open Vld, of de Lijst van de burgemeester, was de laatste partij in Kortrijk om hun kopman voor te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.