Van Quickenborne: "Open Vld heeft nieuwe koers en nieuwe voorzitter nodig"

Sinds de verkiezingen van 26 mei is het onrustig in de meeste partijen, maar nergens kwam de interne onenigheid zo naar buiten als deze week bij Open Vld. “Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe voorzitter,” reageert Vincent Van Quickenborne, liberaal kopstuk en burgemeester van Kortrijk, in VTM NIEUWS. “Onze partij verliest sinds 2004 stemmen. We kunnen niet tevreden zijn met het resultaat van 2019.”

De jonge kandidaat Francesco Vanderjeugd is kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen. Hij dringt zelfs aan op vervroegde verkiezingen. “Maar dat is geen goed idee”, aldus Van Quickenborne. “Het is nu niet het moment om drie maanden met onszelf bezig te zijn. Wie gaat er dan spreken tijdens de regeringsonderhandelingen? We moeten eerst een regering vormen.”

Zelf is Van Quickenborne mogelijk ook kandidaat om de uitdager van Rutten te worden. “Ik overweeg mijn kandidatuur, maar ik moet rekening houden met het familiale. Ik ben vader van twee jonge kinderen, onder wie een zoontje van twee maanden. Maar wat vaststaat is dat ik vind dat de partij de laatste jaren te veel naar links is opgeschoven, en dat moet veranderen.”

De voorzittersverkiezingen moeten dus nog even wachten voor Van Quickenborne, hij vindt dat er snel een regering gevormd moet worden. “Maar een paars-groene regering is voor mij geen optie. Als je kijkt wat Groen en Ecolo beweren, dat is niet realiseerbaar. Ik zie het niet zitten dat Open Vld in een regering met hen stapt, tenzij Ecolo haar programma verbrandt in de haard.”