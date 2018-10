Van Overtveldt: “Wil fiscaal voordeel voetbalclubs afpakken bij fraude”

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil bekijken of het belastingvoordeel voor voetbalclubs afgeschaft moet worden. Dat zegt hij naar aanleiding van het voetbalschandaal dat twee dagen geleden uitbrak. "Als blijkt dat die voetbalclubs fraude plegen, dan moeten we dat toch herbekijken", zegt Van Overtveldt aan VTM NIEUWS.

De grote voetbalclubs moeten nu een lagere bedrijfsbelasting betalen, om hen te helpen concurreren. "We moeten gaan kijken wat er met de voordelen die aan de sector toebedeeld worden op fiscaal en financieel vlak, wat daarmee gebeurt", zegt de minister. "Als dat naar jeugopleidingen gaat, heb ik daar uiteraard geen enkel probleem mee, integendeel. Als er andere zaken mee gebeuren, zoals witwassen van geld, dan moet er een grondig kritisch onderzoek gebeuren." Gisteren maakte ook minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) bekend dat ze de sociale bijdragen in de voetbalwereld wil herbekijken.

Van Overtveldt stoort zich ook aan de houding van sommige strafpleiters. "De matchfixing raakt de voetbalsupporter het meest, maar volgens de advocaten die betrokken zijn bij de zaak gaat het enkel over witwassen van geld", zegt Van Overtveldt. "Dat vind ik ongehoord. Het is mijn bedoeling om in deze zaak heel kort op de bal te spelen", klinkt het scherp.