Van Hecke: "Wollig verhaal? Wol geeft warmte!"

In de beschutte werkplaats Ryhove in Gent is vandaag de CD&V-afdeling samengekomen voor de nieuwjaarsdrink in aanwezigheid van lijsttrekker Mieke Van Hecke, minister Joke Schauvliege en oud-voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. "Voor zij die dit een wollig verhaal vinden, hebben die enig besef hoeveel warmte wol geeft?", zei Van Hecke tijdens haar speech.

Van Rompuy gaf in zijn openingsspeech mee dat hij blij is dat Mieke Van Hecke 'ja' heeft gezegd om het CD&V-lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent op zich te nemen. "Mieke heeft dat voor niks meer nodig, maar ik ben bijzonder blij dat ze het toch doet. Als er één geloofwaardig en authentiek is, dan zijt gij het!" Van Rompuy is er dan ook van overtuigd dat Gent na de verkiezingen opnieuw door CD&V mee bestuurd zal worden. "Gent heeft het recht bestuurd te worden door onze partij."

Risico durven nemen

Van Hecke wou niet ingaan op details omtrent de lijst voor de stembusgang van 14 oktober, maar had wel een boodschap. "Veel mensen vragen mij waarom ik het lijsttrekkerschap heb aanvaard. Waarom het risico nemen om op uw smoel te vallen? Wel, op een bepaald moment moet je een risico durven nemen!"

Middenveld

Van Hecke kondigde aan vooral bruggen te willen bouwen tussen de mensen en vanuit het middenveld ondersteuning te geven. "De wijkagent staat tussen de mensen en het veiligheidsbeleid, er is begeleiding nodig tussen de werkloosheid en de vele vacatures in de haven, de kloof tussen het onderwijs op school en thuis moet verkleind worden en angst los je niet op door een muur te bouwen, of een flik of militair in de straat te zetten. En voor zij die dit een wollig verhaal vinden, hebben die enig besef hoeveel warmte wol geeft?"

Beeld: archief