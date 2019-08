Van Grieken: "Zou teleurgesteld zijn als dit toneeltje van De Wever was"

De Vlaamse formatiegesprekken gaan voort, en volgens Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, is zijn partij nog altijd in de running om in een Vlaamse regering te stappen. "Ik zou diep teleurgesteld zijn als de afgelopen twee maanden een toneeltje waren van Bart De Wever", zegt Van Grieken aan VTM NIEUWS.

"Bart De Wever heeft wel gezegd dat hij een duidelijke keuze moet maken", zegt Van Grieken aan VTM NIEUWS. "Of hij kiest voor ons, en echte verandering, of hij kiest voor de andere partijen, en dan krijgt de kiezer meer van hetzelfde. Ik heb niet het gevoel dat Vlaams Belang er gaat uitgaan. ik denk dat wij de beste kaarten op tafel hebben en de echte winnaar zijn. Het mag toch wel eens dat de wil van de kiezer ook vertegenwoordigd wordt in de Vlaamse regering."

De Wever moet nu beslissen met wie hij een Vlaamse regering wil vormen. Maar N-VA en Vlaams Belang hebben samen geen meerderheid, en er is dus een derde partij nodig. Maar geen enkele andere partij wil voorlopig in zee met Vlaams Belang. "Ik vind niet dat het aan de verliezer is, Open Vld en CD&V, om eisen te stellen aan de winnaar. Dat moet omgekeerd zijn. Het wordt hoog tijd dat de traditionele partijen water bij de wijn doen. Ik zou teleurgesteld zijn als de afgelopen twee maanden maar een toneeltje zouden zijn van De Wever."