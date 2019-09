Van Grieken: "Tijd voor vervroegde verkiezingen"

Afgelopen vrijdag kwam Vlaams Belang als grote overwinnaar uit de bus in ‘De Grote Peiling’. De partij steekt N-VA voorbij en zou op dit moment de grootste partij van het land worden. Voorzitter Tom Van Grieken hoopt dat ze dit op Vlaams niveau in gedachten houden bij het opstellen van een regeerakkoord. Op federaal niveau ziet hij door de bomen het bos niet meer. “Het is tijd voor nieuwe verkiezingen”, zegt hij in VTM NIEUWS.

“Ik denk dat niemand weet hoe het federaal nog moet. Dit land botst op haar limieten”, aldus Van Grieken. “Ik denk dat we moeten kijken naar andere landen, Spanje bijvoorbeeld. Als ze daar na drie maanden nog geen regering hebben, trekken ze opnieuw naar de stembus. Misschien moeten de politici eens beseffen dat als zij het niet weten, dat de kiezer dan kan beslissen hoe ze eruit moeten geraken. Als Democraat mogen we nooit schrik hebben voor nieuwe verkiezingen.”