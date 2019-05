Van Grieken na audiëntie: "Was een aangenaam gesprek"

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft het paleis verlaten. Na een kort onderhoud van een dikke 20 minuten was hij erg discreet. "Het was een aangenaam en rustig gesprek", zei Van Grieken op de vragen van VTM NIEUWS. "Ik heb op de vragen geantwoord die de koning mij gesteld heeft, maar ik ga dat hier niet bespreken."

Bij zijn aankomst aan het paleis verklaarde Van Grieken al dat de uitnodiging voor zijn partij "de normaalste zaak van de wereld" is, en dat herhaalde hij bij het buitengaan nog eens. "De voorbije 40 jaar was het abnormaal dat we niet werden uitgenodigd."

Rustig

Over de inhoud van zijn korte gesprek met koning Filip wilde Van Grieken niets kwijt. "Het was een aangenaam en rustig gesprek. Ik heb geantwoord op de vragen die de koning mij gesteld heeft, maar ik ga dat hier niet bespreken. Ik ben discreet omdat dat van mij verwacht wordt, net als van de andere partijvoorzitters."

De koning maakte een "normale indruk" op hem, wilde hij nog kwijt. "Het was wat ik ervan had gedacht." Van Grieken herhaalde ook dat de koning met de uitnodiging "respect heeft getoond" voor de kiezers van de extreemrechtse partij.

Uitnodiging

Als de koning hem nog eens zou uitnodigen in het kader van de formatie, zal Van Grieken daar opnieuw op ingaan. "Ik ben een beleefde jongen. Ik ga op iedere uitnodiging in."

Vlaams Belang was zondag aan Vlaamse kant de grote winnaar van de verkiezingen. Het is de eerste keer dat een Vlaams Belang-voorzitter bij de koning langsgaat in het kader van de federale formatie.