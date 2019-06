Van Grieken: "Kans niet groot dat we in regering zitten, maar ze is er wel"

"We hebben nog geen uitnodiging voor een vierde gesprek bij Bart De Wever ontvangen", zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in VTM NIEUWS. "De gesprekken verlopen constructief. Hoe groot de kans is dat wij in de Vlaamse regering zullen zitten, kan ik niet zeggen. Maar ook al is er een kleine kans, ik ga er het beste van maken."

"De voorbije drie gesprekken zijn constructief verlopen", aldus Van Grieken. "Er zijn uiteraard makkelijker overeenkomsten te vinden met N-VA dan met de Groenen van Calvo. Maar uiteraard zullen wij ons programma niet verloochenen. 'What you see is what you get' bij het Vlaams Belang."

"Hoe dan ook zal Vlaams Belang zijn stempel drukken op het beleid: of we zullen deel uitmaken van een rechtsvlaamse regering of niet, maar dan kan je onze rol uiteraard ook niet ontkennen. Hoe groot de kans is dat we in die regering zitten? Daar ga ik geen procenten op plakken, maar de kans is niet groot, maar ze is niet nul procent. En als er een kleine kans is, dan ga ik er het beste van maken."

Gedoogsteun?

Maar wat als Vlaams Belang niet in de regering zal zitten? Komt er dan gedoogsteun van de partij van Van Grieken? "Dat is niet onze geprefereerde manier van samenwerken, zeker niet in het Vlaams parlement, wat een legislatuurparlement is. Als de regering zou vallen, komen er geen nieuwe verkiezingen en dat is voor Vlaams Belang niet de beste onderhandelingspositie. Ik sluit het niet uit dat het gebeurt, maar het is niet onze eerste voorkeur."