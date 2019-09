Van Grieken: "Geen banden met organisatoren 'Mars op Brussel'"

“Wij hebben geen banden met de organisatoren van de ‘Mars op Brussel’”, dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in VTM NIEUWS. Van Grieken reageert daarmee op de geplande mars van extreemrechtse betogers tegen de nieuwe Vlaamse coalitie die in de steigers staat. De Brusselse burgemeester heeft de mars inmiddels verboden.

De extremistische organisatie ‘Bloed, Bodem, Eer en Trouw’ wilde vandaag betogen in Brussel tegen de nieuwe Vlaamse coalitie van N-VA, Open Vld en CD&V die in de steigers staat. De organisatie is boos dat Vlaams Belang geen deel uitmaakt van de regeringsonderhandelingen. De Brusselse burgemeester heeft de Mars echter verboden. “Een betoging verbieden is geen oplossing”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken. “Maar ik distantieer me wel van de organisatoren.”

“Een van de organisatoren heeft zelfs ooit een aanslag gepland op Filip Dewinter”, gaat Van Grieken verder. “Ik denk dat de beste woordvoerders voor Vlaams Belang de Vlaams Belangers zelf zijn. Wij steunen de organisatoren absoluut niet. Ik zeg het klaar en duidelijk: wij hebben daar niets mee te maken, we hebben geen banden met de mensen die hier achter staan.”