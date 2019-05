Van Grieken: "Beke en Rutten opnieuw met postjes bezig"

Tom Van Grieken is niet mals voor de partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) die gisterenavond een samenwerking met Vlaams Belang uitsloten. “Het is betreurend: ze waren opnieuw met de postjes bezig. Kiezer heeft dat kei hard afgestraft”, zegt hij in een eerste reactie bij VTM NIEUWS op de ‘morning after’.

“Als ik bij CD&V of Open Vld zat, zou ik als rechts lid van die partij wel zeggen: ‘Het is welletjes geweest, meneer Beke, met je linkse Kris Peeters, er zijn ook rechtse CD&V’ers.’

(Lees verder onder de video)

Volgens Van Grieken wijzen studies ook uit dat de achterban van CD&V, N-VA én Open Vld wil dat het cordon sanitaire op de schop gaat.

N-VA

Voor de grootste partij in Vlaanderen, N-VA, is Van Grieken malser en hij spreekt zelfs verzoenende taal. “Ik wil De Wever feliciteren, hij heeft goed stand gehouden.”

Op de vraag of hij de ‘paljas’-uitspraak van De Wever wil vergeten is het antwoord duidelijk. “In politiek vallen harde woorden, ik ben bereid om de daar de spons over te doen.”

Bekijk ook: