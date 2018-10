Van Grieken aan De Wever: “Werk samen met ons, dat is wat de kiezer wil”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is bijzonder trots op het resultaat van zijn partij. “Ik denk dat er geen enkele partij zoveel vooruitgaat als Vlaams Belang”, klinkt het. “Zeker als je het zou vergelijken met de verkiezingsresultaten van 2014. We zijn de derde partij In Vlaanderen en in de provincie Antwerpen waren we zelfs de tweede partij. Vlaams Belang is back, dat is de boodschap vandaag. Ik reik daarom ook de hand naar Bart De Wever en roep hem op: werk samen met ons, want dat is wat de kiezer wil.”