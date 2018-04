Van Eyken trouwt met medeverdachte

Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) gaat trouwen met zijn vroegere secretaresse en minnares Sylvia Boiglot. Het koppel staat samen terecht voor de moord op Marc Dellea, de ex-man van Boiglot. Hij kreeg in 2014 een kogel in het hoofd.

Bij de start van hun proces, begin maart, kwamen Christian Van Eyken en Sylvia Boiglot hand in hand naar de zitting. Ze steken hun liefde dus niet onder stoelen of banken.

Trouw op 5 mei

De gewezen burgemeester van Linkebeek en zijn voormalige parlementaire medewerkster hebben besloten om in het huwelijksbootje te stappen. Het is nooit gezien dat twee moordverdachten tijdens hun proces in het huwelijk treden. Ze riskeren beiden dertig jaar gevangenisstraf.

Het huwelijk gaat door op 5 mei om 13u40 in het stadhuis in Brussel. Dat staat in de uitnodiging die VTM NIEUWS in handen kreeg. "Omdat we van elkaar houden", staat erop.

Proces Het proces werd begin maart stilgelegd door procedureproblemen, maar wordt morgen verdergezet met een tussenvonnis.

