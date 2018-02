"Van Bossuyt heeft te weinig dossierkennis"

“De uitspraken van Anneleen Van Bossuyt waren kort door de bocht omdat ze onvoldoende kennis heeft van de huidige werking”, zegt kandidaat-burgemeester voor sp.a in Gent Rudy Coddens. Hij reageert zo op de uithaal van zijn uitdager Anneleen Van Bossuyt (N-VA) in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS.

“Ik durf te zeggen dat de stad Gent heeft gefaald op het vlak van armoedebeleid”, zei Van Bossuyt eerder vandaag. “We moeten de mensen helpen aan een job, en hen niet afhankelijk laten zijn van een uitkering van het OCMW”, klonk het fors.

“Het gaat hier om twee verschillende zaken”, reageert Coddens nu. “Het ene gaat over werkloosheid, het andere over armoedebestrijding. Haar uitspraken waren niet gebaseerd op dossierkennis, momenteel toch niet”, zegt hij nog. “De uithaal was kort door de bocht.”

"Geen polemiek starten"

Coddens voegt er wel nog uitdrukkelijk aan toe dat hij geen polemiek wil starten. “Dat is mijn stijl niet, ik wil niet op personen spelen. Ik kijk er daarnaast wel naar uit om inhoudelijke debatten te voeren over deze thema’s, dan zullen we heel duidelijk aantonen dat haar beweringen niet kloppen.”

