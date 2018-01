Van Besien laat Meeuws niet vallen

Groen-kopstuk Wouter Van Besien laat Antwerps sp.a-boegbeeld Tom Meeuws niet vallen nu die weer in opspraak komt. “Dit gaat niet over wat we met Antwerpen willen doen, maar over het verleden van personen”, zegt Van Besien aan VTM NIEUWS.

Meeuws zou financieel geknoeid hebben bij vervoersmaatschappij De Lijn, dat schrijft weekblad Dag Allemaal. Meeuws was van 2013 tot 2015 directeur bij De Lijn in Antwerpen, waarna hij plots ontslag nam “in onderling overleg”.

Nu blijkt er toch iets meer achter dat plotse ontslag te zitten. Meeuws zou meerdere malen zijn bevoegdheid overschreden hebben bij grote financiële uitgaven, dat hebben verschillende bronnen ook bevestigd aan De Morgen.

Oproep tot propere campagne

"Dit is niet het soort campagne dat wij willen", reageert Van Besien daarop. "Dit gaat niet over wat we met Antwerpen willen doen, maar over het verleden van personen. Ik wil mij focussen op wat de inwoners van onze stad echt wakker houdt."

Van Besien roept alle partijen daarom op om "een propere campagne te voeren". "De Antwerpenaar krijgt in 2018 een heldere keuze voorgelegd. Er is meer dan genoeg stof ter discussie om de campagne daarover te laten gaan. Dat is in elk geval waar Samen zich toe engageert", voegt het Groen-kopstuk daar nog aan toe.

Land Invest Group

Meeuws kwam de afgelopen maanden nog in nauwe schoentjes toen hij in een opiniestuk kritiek had gegeven op de nauwe banden tussen het stadsbestuur en vastgoedmakelaars. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) en verschillende schepenen waren uitgenodigd op een verjaardagsfeest van één van de aandeelhouders van Land Invest Group in het Antwerpse sterrenrestaurant Het Fornuis.

Dat kwam als een boomerang terug in zijn gezicht toen bleek dat Meeuws als consultant zelf nauwe contacten onderhield en zelfs gaan eten was met een bouwpromotor in hetzelfde restaurant als het stadsbestuur.

Afgestraft in peilingen

Samen, de lijst van Groen en sp.a in Antwerpen, kreeg al klappen in de peilingen nadat Meeuws onder vuur kwam te liggen. Onderzoeksbureau iVox voerde in opdracht van Het Nieuwsblad een peiling uit bij de Antwerpenaren. Ongeveer 65 procent van de respondenten vond dat Meeuws in de fout is gegaan. Hij werd ook afgestraft door de eigen kiezers: 43 procent van de sp.a-stemmers en 55 procent van de Groen-stemmers vindt dat Meeuws uit de bocht ging.

Groen-voorzitsters Meyrem Almaci zei toen in de studio van VTM NIEUWS dat Samen wel tegen een stootje kon. "Meeuws heeft toegegeven dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt en daar is een streep onder getrokken", zei ze.

