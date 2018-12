Valt de regering? Dit zegt onze expert

In de Kamer is een speciale hoorzitting aan de gang over het VN-migratiepact. Zes experts geven er hun mening over de tekst. Door het pact is het crisis binnen de regering-Michel. MR, Open Vld en CD&V steunen de tekst, N-VA niet. N-VA laat al weten dat het tegen zal stemmen. Deze namiddag komt het kernkabinet ook opnieuw samen om een oplossing te zoeken voor de crisis. VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert geeft tekst en uitleg.

Het is een belangrijke dag voor de regering-Michel. De ondertekening van het VN-migratiepact deed de spanning de voorbije dagen oplopen. Gisteren was er een kernkabinet om tot een oplossing te komen, maar dat draaide op niets uit. Vanmorgen was er de commissie Buitenlandse Zaken, waar experts het pact kwamen toelichten. Daar gaat het er voorlopig rustig aan toe. Deskundigen geven er een uitleg over het pact. "Er is nog geen vuurwerk, maar dat kan natuurlijk later nog als andere experten scherper uit de hoek komen", zegt politiek expert Van den Bogaert.

Peter De Roover (fractieleider N-VA) blijft zeggen dat ze het migratiepact niet steunen. Dat zegt N-VA nadat de regering vandaag opnieuw moet samenzitten om een compromis te vinden. "Gisteren nog had Jan Jambon (N-VA) gezegd dat ze verder zouden praten en dat N-VA enkele pijnpunten naar voren zou brengen. Door die scherpe verklaringen van De Roover bij het binnengaan in de commissie, werden de zaken bemoeilijkt. De andere partijen voelen zich dan ook gepakt door zijn uitspraken."

Andere meerderheidspartijen

CD&V is één van de meerderheidspartijen die vindt dat men als meerderheidspartij verplicht is een compromis te zoeken en te vinden. Eigenlijk stelt N-VA zich als een oppositiepartij op binnen de regering en daar kan CD&V niet mee lachen. "Dat is geen manier van politiek voeren", zei Servais Verherstraete.

Open Vld geeft hetzelfde signaal. Patrick Dewael vindt het ook ongepast dat men als meerderheidspartij zo duidelijk in zijn kaarten laat kijken en tegen de kar rijdt van de andere meerderheidspartijen, waaronder die van de premier. Net terwijl men vanmiddag nog met de topministers wil gaan samenzitten.

Verandert iemand zijn mening na de expertises?

"De partijen hebben intussen duidelijk gemaakt wat hun standpunten zijn. Ik denk niet dat iemand van mening zal veranderen door deze gesprekken, maar misschien dat men ergens wel een argument kan uit putten", zegt Van den Bogaert.

Deze namiddag zou in principe om 14 uur de commissie opnieuw samenkomen en dan zou er een stemming volgen over het pact. "Als N-VA tegen het pact stemt, en de andere meerderheidspartijen voor het pact stemmen, krijg je een soort wisselmeerderheid en dat is dodelijk voor elke regering, voor elke meerderheid. Dus ik denk dat de meerderheid zal trachten om op de één of andere manier die stemming te vermijden. Dat kan bijvoorbeeld door een amendement in te dienen", verduidelijkt Van den Bogaert. Patrick Dewael zou dat alvast doen. Of het dan tot een stemming in de Kamer komt, is nog niet duidelijk.

Valt de regering?

"Ervaring leert dat politici die in het nauw gedwongen zijn, soms nog rare sprongen kunnen maken. Soms vindt men nog wel ergens een deus ex machina, dus niemand sluit uit dat Charles Michel nog met een verrassingszet zal komen. Aan de andere kant maakt N-VA het hem nu wel heel moeilijk. Gisteren Bart De Wever, nu Peter De Roover. Het is dus wel kantje boordje of de regering het nog wel redt, of de regering daarom vandaag valt, dat kan ik niet voorspellen", aldus Van den Bogaert.