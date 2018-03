Transgender op Brugse lijst N-VA

Op Internationale Vrouwendag kondigt N-VA Brugge aan dat Ulrike De Bondt op de verkiezingslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal staan. De Bondt is vooral gekend als één van de eerste Vlaamse transgenders die met haar verhaal naar buiten kwam.

Ulrike werd geboren als man en outte zich in 2003 als transgender. Een jaar later startte ze de vereniging ‘Transgender Vlaanderen – West’. In 2007 verscheen haar boek ‘Ulrich werd Ulrike – De vrouw van mijn leven’. Daarmee werd ze een rolmodel voor andere transgenders.

Divers stadsbeleid

De 63-jarige De Bondt komt uit een politiek nest. Haar vader was actief lid van de Brugse Volksunie en haar broer Hugo is gemeenteraadslid. "Met het enthousiaste team van de Brugse N-VA ga ik voluit voor een nog meer divers stadsbeleid, waar een mentaliteitsverandering tegenover doelgroepen nodig is", aldus De Bondt die erfgoedbewaakster is in Brugge.

Tegen discriminatie en vooroordelen

"Ik streef ernaar discriminatie en vooroordelen tegenover transgenders en holebi's weg te werken. De snel evoluerende maatschappij gaat hand in hand met open communicatie", zegt ze.

"Voor mij omhelst het Brugge van morgen datgene waar wij naar streven: elke mens heeft een bijzondere intrinsieke waarde, zonder onderscheid van kleur. Samen ontdekken van kwaliteitsvol samenwerken is mijn levensmotto”, voegt ze toe.

Vertrouwd met stadsdiensten

"Ulrike heeft een groot hart voor onze stad, waar zij als geen ander de schoonste plekjes en kunstwerken van kent. Dat ze vertrouwd is met de werking van de stadsdiensten, is evenzeer nuttig. Zeer welkom dus", aldus lijsttrekker Pol Van Den Driessche.

