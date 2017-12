Topman DVZ: "Betwijfel verhaal Soedanezen"

De topman van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Freddy Roosemont, twijfelt aan het verhaal van de Soedanezen die beweren dat ze na hun uitwijzing door ons land in Soedan zijn gefolterd. "Daar is geen enkele onafhankelijke getuigenis van, laat staan een bewijs", zegt hij aan VTM NIEUWS. Bovendien zijn er de laatste maanden nauwelijks Soedanezen teruggestuurd, zegt hij. In oktober ging het om twee Soedanezen, in november welgeteld één.

Een week geleden is er het verhaal van de Soedanezen die door ons land waren gerepatrieerd en bij aankomst in hun thuisland naar eigen zeggen werden mishandeld. Die getuigenissen zijn niet geloofwaardig, zegt Roosemont, al vijftien jaar de directe verantwoordelijke voor onder meer repatriëringen. "Dat ze bij aankomst in Soedan zijn ondervraagd, is niet ongebruikelijk. Maar dat is niet hetzelfde als foltering", aldus de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Roosement zegt dat er "te veel toevalligheden" horen bij de getuigenissen. "Hoe toevallig is het dat zes mensen die over een periode van drie maand zijn teruggekeerd naar Soedan bij één ngo in Caïro terechtkomen." Roosemont zegt dat het om zijn persoonlijke overtuiging gaat. Hij verwijst naar het officiële onderzoek dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen zal voeren.

